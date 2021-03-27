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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kimlik soran polislerle tartıştılar, vatandaşlar film gibi izledi...Tartışma anları kamerada

Kimlik soran polislerle tartıştılar, vatandaşlar film gibi izledi...Tartışma anları kamerada

Cadde üzerinde polis ve şahsıların tartışmaları

Genç Kız Alışveriş Güvenlik Kamerası Film Gibi Kız Kardeş 

-Polisin genç kız ve annesi ile tartışması
-Gencin pasajın içine girmesi ve polislerin arkasından gitmesi
-Pasaj içinde güvenlik kamerasına yansıyanlar
-Kızın polise saldırması ve polisin tokat ve tekme atması
-Pasajda yaşananlar aktüel kamera
-Vatandaşlardan görüntü
-Karakola getirilen genç
-Genç kızdan görüntü
-Polislere su fırlatması ve yaşananlar

( KARABÜK )- Gözaltına alınan ağabeyi için polislere su atıp, tabure fırlatmaya çalıştı KARABÜK

- Karabük’te korona virüs denetimleri sırasında kimlik soran polislerle tartışan gencin, annesi ve kız kardeşi de olaya müdahil olunca olanlar oldu. Karabük’ün en işlek caddesi olan Kemal Güneş’te korona virüs denetimleri kapsamında uygulama yapan Yunus Timleri, Doğukan S.’dan kimliğini istedi. İddiaya göre elinde poşetler olduğu için T.C. nosunu veren şahıs daha sonra tartışmaya başladı.
Bu sırada dükkanda alışveriş yapan gencin annesi ve kız kardeşi de olaya müdahale olunca, tartışma büyüdü. Vatandaşlarında yaşananları meraklı gözlerle izlediği olayda savcılığa gidiyorum diyerek pasaja giren Doğukan S.’nin arkasından koşan polisler genci karakola getirmek için tutuğu sırada kız kardeşi Aleyna Alev K. bu sefer polislere saldırdı. Bu sırada polisin tokat ve tekme attığı genç kız hırsını alamayarak berber dükkanı önünde bulunan tabure ile polislere atmak isterken diğer polis tarafından engellendi. Vatandaşların ve annesinin sakinleştiremeye çalıştığı genç kız bu sefer dışarda polislere su fırlattı. Arbedeye dönen olayda Doğukan S. ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken, öfkeli anne kızına yumruk attığı iddia ettiği polislerden şikayetçi olduğunu söyleyerek öfkesini dile getirdi. Yaşanan olay sonrası genç kız Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek müşahede altına alındı.
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