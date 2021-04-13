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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kilis’te Ramazan ayının ilk gününde iş yerleri geç açıldı

Kilis’te Ramazan ayının ilk gününde iş yerleri geç açıldı

Boş ve cadde ve sokaklar

-Açılmayan iş yerleri
-Çarşılardan görüntüler
-Genel ve detaylar
-Kapalı iş yerlerinden görüntüler
-Yapılan röportajlar
-Genel ve detaylar

( KİLİS -ÖZEL)- Resmi kurumların saat 08.00’de mesaiye başladığı kentte Ramazan ayının ilk gününde iş yerlerinin 09.00’dan sonra açıldı KİLİS

- Gün içerisinde yoğun hareketliliğin yaşandığı Suriye sınırındaki Kilis, Ramazan ayının ilk gününde sabah saatlerinde ise sessiz ve sakin bir kente dönüşüyor. Suriye sınırında bulunan ve Türkiye’nin Orta Doğu'ya açılan en önemli kapılarından olan olan Kilis’te ekonominin can damarı olan iş merkezleri ile esnafların büyük bir bölümü Ramazan ayının ilk gününde iş yerlerini saat 09.00’dan sonra açtı. Ramazan ayının ilk gününde Kilisli esnafların büyük bölümü iş yerlerini geç açtı. Cadde ve sokaklar, boş kalırken, saat 09.00’dan itibaren iş yerlerine açtılar. (MAD-SD-
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