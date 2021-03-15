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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kilis’te 112’ye gelen çağrıların yüzde 78’i asılsız

Kilis’te 112’ye gelen çağrıların yüzde 78’i asılsız

Çağrı merkezinden görüntüler

Jandarma Gesi Ağrı Merkez 

-Çağrıların alınması
-Vali Recep Soytürk’ün ziyareti
-Vali Recep Soytürk’ün açıklaması

( KİLİS ) - KİLİS

- Kilis’te, tüm acil çağrıların toplandığı 112 hattı devreye girerek faaliyetlerini başladı.
Vali Recep Soytürk, 112’ye gelen çağrıların yüzde 78’i asılsız olduğunu ifade etti.
Ekrem Çetin Mahallesinde faaliyete başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi tüm birimleriyle bugün faaliyetlerine başladı.
Kilis Valisi Recep Soytürk, 112 Acil Çağrı Merkezini gezerek personel ve Çağrı Merkezi Müdürü Şakir Yüztaş’dan bilgi aldı. Kilis’te yapımı tamamlanan tam donanımlı 3 katlı 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlara aktif olarak hizmet verecek. İlk etapta 156 Jandarma, 110 İtfaiye ve 177 Orman Yangını daha sonraki süreçte ise 155 Polis, 112 Ambulans ve 122 AFAD acil yardım numaralarını tek çağrı numarası altında birleştirecek olan merkezde çağrı kabulüne başlandı. Kilis Valisi Recep Soytürk, yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi tüm birimleriyle bugün faaliyete geçtiğini ifade ederek, “45 gün önce faaliyete başlamıştı, bazı sistemler yeni faaliyete geçti, arkadaşlarımız uzun süreden beri hizmet içi eğitim alıyorlardı. Bugün görüyoruz ki, sistem artık oturmuş, en ufak bir eksikliğimiz yok, bizi en fazla rahatsız eden şey, gereksiz çağrılardır. Gelen çağrıların yüzde 78’i meşgul ediyor. Bu meşguliyet buranın hızlı çalışmasını engelliyor. En fazla çağrı, emniyet bölgesinden, doğal olarak emniyet bölgesinde yaşayan nüfus fazla, sonra sağlık hizmetleri, daha sonra jandarma geliyor. En az çağrıda orman ve AFAD’a geliyor. 112 uzun süreden beri içişleri bakanlığının faaliyete geçirmek için önemli projelerden bir tanesidir. Ülkemizin yüzde 85-90 kısmında hayata geçti, bizde onlardan bir tanesiyiz” dedi.
(MAD-LO-Y)
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