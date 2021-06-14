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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KİLİS - Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralı

KİLİS - Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralı

- Kaza yapan otomobil ile minibüs - Otomobilde ve minibüste meydana gelen hasar - Yaralıların bulunduğu ambulans - Polis ekipleri - Kaza olan yolun temizlenmesi - Otomobilin çekiciye yüklenmesi Kilis 'te otomobil park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralıKİLİS (AA) - Kilis 'te park halindeki minibüse çarpan otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.Leyla Atmaca (28) idaresindeki 33 AFE 176 plakalı otomobil, Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde, park halindeki 79 AH 452 plakalı minibüse arkadan çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Muhammed Emir Atmaca (8) ve Zeliha Öziş (47), sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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