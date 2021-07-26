KİLİS - Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki komutanlarla inceleme ve denetlemelerde bulunmasıKİLİS - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
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