KİEV - Ukrayna'da küçük ölçekli işletmelerden yazar kasa kullanma zorunluluğuna protesto
- Protestodan detaylar Ukrayna 'da küçük ölçekli işletmelerden yazar kasa kullanma zorunluluğuna protestoKİEV (AA) - Ukrayna 'nın başkenti Kiev'de küçük ölçekli işletmeciler şahıs şirketlerine yazar kasa kullanma zorunluluğu getiren yasayı protesto etmek için parlamentonun önünde toplandı.SaveFOP grubunun düzenlediği protesto nedeniyle parlamento çevresinde güvenlik tedbirleri arttırıldı.
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