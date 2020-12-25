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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
KGYS ile kural ihlaline geçit yok...Hatay’da son bir yılda 257 bin 206 kişiye trafik cezası yazıldı

KGYS ile kural ihlaline geçit yok...Hatay’da son bir yılda 257 bin 206 kişiye trafik cezası yazıldı

Trafik den. Şube müd. Anons yaparken detay

Kural İhlali Trafik Kuralları Emniyet Kemeri Cep Telefonu Trafik Cezası 

-Kgys odası detay
-Trafik den. Şube müd. Görüntülere bakarken
-Ekipler görüntülere incelerken
-Sürücünün drone görmesi ve aracının güneşliğini indirmesi
-Drone gören sürücünün emniyet kemerini takması
-Ekipler görüntüleri izlerken
-Sürücünün drone görmesi ve dronenun fotoğrafını çekmesi
-Ekipler görüntüleri incelerken detay
-Araçlara yazılan ceza detay
-İhlal yapan araçların detayları
-Araçlara ceza yazılırken detay
-Cezaların hazırlanması detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nde (KGYS) kural ihlali yapan 257 bin 206 kişiye trafik cezası kesildi.Hatay’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile (KGYS) Hatay genelin de ana arterler de kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Hatay’da 2 bin 83 KGYS ile 75 Plaka Tespit Sistemi (PTS) ve drone bulunuyor.Hatay genelinde toplamda 257 bin 206 kişiye toplam 118 milyon 675 bin 864 lira idari para cezası uygulandı. Cezalar içerisinde en fazla hız ihlalinden dolayı trafik cezası yazılırken, bu ihlali yanlış park yapma ve trafikte cep telefonu kullanma takip etti.Hatay’da denetimlere devam edileceği belirtilerek, sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına uymaları istendi.
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