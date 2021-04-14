Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Keşan’da feci kaza...Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç köprü duvarına çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Keşan’da feci kaza...Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç köprü duvarına çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Polis Kırım Ağır Yaralı Avcılık Direksiyon 

-Kazaya karışan araçlardan detay
-Ekiplerden detay

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce refüje ardından köprü duvarına çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza Keşan Dörtyol mevkiinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara’dan Keşan yönünde seyreden Ş.Ç. (34) yönetimindeki 59 HC 764 plakalı araç, Dörtyol mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, içindeki 3 kişi ile birlikte önce yol kenarındaki refüje çıktı, ardından savrularak kavşakta bulunan köprüye çarparak durabildi. Kazanın ardından araç hurdaya dönerken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Kazanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Ş.Ç. ile birlikte, T.A. (34) ve I.O. (37) isimli yolcular, itfaiye kaza kırım ekibinin çabalarıyla araçtan çıkarılabildi. Kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan sürücü Ş.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken, ağır yaralı olan T.A. ve I.O’nun tedavilerine devam edildiği bilgisine ulaşıldı. Feci kazada paramparça olan araç, olay yeri ve savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardında çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. (EA -
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement