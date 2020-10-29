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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kent meydanındaki Cumhuriyet konseri önce şaşırttı sonra duygulandırdı

Kent meydanındaki Cumhuriyet konseri önce şaşırttı sonra duygulandırdı

Hazırlanan klipten görüntü

Kışla Irak 

-Müzik aletlerinin kurulması
-Flash mob uygulamasının havadan görüntüsü
-Marşların söylenmesi
-Vatandaşların eşlik etmesi ve Türk bayrağı sallamaları

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'de kent merkezine boş sandalyelere bırakılan enstrümanlara teker teker gelerek konser vermeye başlayan müzisyenler, şaşkın bakışlar arasında kendilerini izleyen vatandaşlara Türk bayraklarını dalgalandırarak Cumhuriyet coşkusu yaşattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri ve bando takımı tarafından Gebze Kent Meydanında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir konser gerçekleştirdi. Meydana bırakılan müzik aletlerine şaşkınlıkla bakan vatandaşlar, bir anda teker teker sanatçıların çıkıp seslendirdiği marşlar ile duygusal anlar yaşadı. ‘Türkler Geliyor’, ‘Çırpınırdı Karadeniz’ marşlarının seslendirildiği ‘Şehnaz Longa’ parçasının çalındığı konseri cep telefonlarıyla kayda alan vatandaşlar, bir yandan da Türk bayrakları sallayarak marşlara eşlik etti. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü. (MU-GY
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