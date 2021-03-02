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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kendisini yakalayan ev sahibini yüzünden vuran hırsız yakalandı

Kendisini yakalayan ev sahibini yüzünden vuran hırsız yakalandı

HIRSIZIN ADLİYEYE GETİRİLİŞİ

Hastane Akalan Kamera Hırsız 

-ŞAHSIN ADLİYEDEN İÇERİ ALINIŞI
-ADLİYE DETAY
-HIRSIZLIK YAPILAN EVDEN GENEL VE DETAY
-EVİNE GİRİLEN BAŞKA BİR VATANDAŞ RÖP

( ANTALYA ) -- Kaçarken ayağından yaralanan hırsız, hastane kayıtlarının incelenmesi sonucu yakayı ele verdi ANTALYA

- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen olayda ev sahibini yüzünden vuran hırsız İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı. Mobese, güvenlik kameraları ve hastane kayıtlarını inceleme altına alan Jandarma, kaçma esnasında bacağından yaralanan hırsızın tedavi olmak için gittiği Gazipaşa Devlet Hastanesinde kaydına rastladı. Jandarma 35 yaşındaki H.K. adlı şahsı evinde yakaladı. İlk ifadesinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edilen şahsın sorgusu sürüyor. -Olayın geçmişi Olay, geçtiğimiz Pazartesi gecesi saat 02.00 sıralarında meydana gelmişti. Hırsız, Çobanlar Mahallesi’nde bir eve girmiş, girdiği evden yaklaşık 10 bin TL çaldıktan sonra kaçmak üzereyken ev sahibi tarafından farkedilmişti. Ev sahibi Murat Oktay’ın kovalamaca sonrası yakaladığı hırsız, boğuşma sırasından yanında bulunan silahı 4 el ateş etmiş ve ev sahibi Oktay’ı yüzünden vurarak ağır yaralamıştı. (AMT-
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