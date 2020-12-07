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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kendisinden haber alınamayan genç inşaat boşluğunda ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan genç inşaat boşluğunda ölü bulundu

Gencin düştüğü inşaat halindeki bina

Polis Polis Ekipleri 

-Olay yerine sevk edilen ekipler
-Polisin incelemesi
-Genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da bir süredir kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki genç inşaat boşluğunda ölü bulundu. Olay, merkez Karatay İlçesi Yediler Mahallesi Göksu Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Oğuzhan Boylu’yu babası Mehmet Boylu yakınlarıyla beraber aramaya başladı.
Mahallelerindeki inşaat halindeki binaya giren gencin yakınları apartman boşluğunda toplanan su birikintisi içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Sudan çıkarılan kişinin ailesince aranan genç olduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin, inşaat boşluğuna düşerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (RÇ-İP-
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