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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Kemerburgaz-Hasdal yolunda tır ile kamyon virajda çarpıştı

Kemerburgaz-Hasdal yolunda tır ile kamyon virajda çarpıştı

Olay yeri

Polis Sağlık Ekipleri 

-tırdan ve kamyondan görüntü
-trafikten görüntü
-röportaj
-detaylar

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Kemerburgaz-Hasdal yolunda bir tır ile kamyon virajda çarpıştı. Çarpışmanın ardından tır, bariyerlere çaparak yan yatarken 2 sürücü de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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