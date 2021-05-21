Kemerburgaz-Hasdal yolunda tır ile kamyon virajda çarpıştı

-olay yerinden görüntüler

-tır ve kamyondan görüntü

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kemerburgaz-Hasdal yolunda bir tır ile kamyon virajda çarpıştı. Çarpışmanın ardından tır, bariyerlere çaparak yan yatarken 2 sürücü de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

