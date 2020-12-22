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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kedilerin drone ile imtihanı renkli görüntülere sahne oldu

Kedilerin drone ile imtihanı renkli görüntülere sahne oldu

Drone görüntüsü

Kamera Muhabir Cep Telefonu Saldırı 

-Kedinin droneye saldırısı
-Detay
-Görüntü montaj tünelde

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik’te meraklı bir grup kedinin havada uçuş yapmak için hazırlık yapan droneye saldırması gülümsetti. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Pendik Sahilde haber yapmak için görüntü almaya çalışan İHA muhabirinin uçuş hazırlığı yapan drone'una bir grup kedi yaklaşarak saldırmaya başladı.
Patileriyle droneye vuran kedi, pervanelerin dönmesiyle droneyi oyuncak zannetti. Meraklı kedinin droneye saldırısı renkli görüntüler oluştu. Droneyi kovalayan kedi izleyenleri gülümsetti. (AZ-
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