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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kazdağları’nda sis trafiği olumsuz etkiliyor

Kazdağları’nda sis trafiği olumsuz etkiliyor

Balıkesir Çanakkale il sınırı tabelası ve sis

Akkale 

-Sis trafik detayları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan ve Kazdağları' ndan geçen kara yolunda oluşan sis trafiği olumsuz etkiliyor. Kazdağları'nda meydana gelen yoğun sis araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Zaman zaman 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kara yolunun 18 ila 25. kilometreleri arasında Hanlar Girit’inde etkili olan sise karşı sürücülerin dikkatli olmaları istendi. (EME-MŞ)
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