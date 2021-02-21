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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kazayı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüs çarptı...O anlar kamerada

Kazayı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüs çarptı...O anlar kamerada

Otomobilin yavaşlaması

İlk Müdahale Bild Kamera Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Otobüsün hızla gelip otomobile çarpması
-Otomobilin savrulması

( KOCAELİ )-Kazayı izlemek isterken başka bir kazaya yol açtı-Kaza anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana gelen bir kazayı izlemek için sürücüsünün yavaşlattığı otomobile, arkasından gelen otobüs çarptı. Kaza anı başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D-130 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, takla atan otomobilin yaralanan sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yapmaya başladı.
Bu sırada yol üzerinde seyir halinde bulunan başka bir otomobil sürücüsü, kazayı daha net görebilmek için aracını yavaşlattı. Bunun ardından arkadan süratle gelen bir otobüs, yavaşlayan otomobili fark edemedi. Otobüsün otomobile çarptığı an ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde takla atan otomobilin yanında ambulansın olduğu ve önceki otomobilin yol üzerinde yavaşladığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise arkadan hızla gelen otobüs, yavaşlayan otomobile çarpıyor ve otomobil yola doğru savruluyor.
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