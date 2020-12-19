Kazaya karışan araç sürücüsü ve yolcuya kısıtlama ihlalinden ceza

-Hastaneye kaldırılan yaralılar



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Soma ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazasında, araç sürücüsü ve yanındaki yolcuya kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre kaza, İstiklal Caddesi Çınar kavşağı üzerinde meydana geldi. Barış G. idaresindeki 45 V 3766 plakalı hafifi ticari araç ile Ü.Ç. yönetimindeki 45 ADR 202 plakalı ticari aracın çarpıştığı kazada Barış G. hafif yaralandı. Yaralı sürücü Barış G. 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazaya karışan diğer sürücü Ü.Ç. ile yanındaki yolcuya da izinleri olmaması sebebiyle polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira ceza kesildi. (YS-ÖND-



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