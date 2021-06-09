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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

-Kaza yerinden detaylar

İlk Müdahale Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Aydınlatma Direği 

--İtfaiye ekiplerinden detaylar
--Sağlık ekiplerinden detaylar
--Yaralıların ambulansa götürülmesinden detaylar

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kaza yapan otomobillerden biri savrularak aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarında bulunan üst geçitte E.S idaresindeki 38 KH 214 plakalı otomobil ile Ö.A.’nın kullandığı 38 YZ 160 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın ardından 38 YZ 160 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri ile 38 YZ 160 plakalı aracın yolcu koltuğunda bulunan N.A. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (EK-
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