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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kazada eşinin öldüğünü zanneden motosiklet sürücüsü dakikalarca gözyaşı döküp feryat etti

Kazada eşinin öldüğünü zanneden motosiklet sürücüsü dakikalarca gözyaşı döküp feryat etti

Yaralılar olay yerinde yerde yatarken

Acil Servis Trafik Kazası 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralı motosiklet sürücüsü telefonda ağlayarak konuşması
-Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmesi ve ambulanslara bindirilmesi
-Kaza yapan otomobil ve motosiklet
-Olay yeri detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra İlçesinde otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü eşini öldü zannederek dakikalarca gözyaşı döktü. Kaza, ilçenin Mevlana Mahallesi yukarı Bakırpınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan Lütfi Yalçın idaresindeki 55 DL 751 plakalı otomobil ile Altunyurt sokaktan gelen Aslan Dilek’in(55) kullandığı 55 NM 465 plakalı motosiklet dört yol kavşağında çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Aslan Dilek ve motosiklette bulunan eşi Fatma Dilek(47) yaralandı. Cep telefonu ile yakınlarını arayarak kazayı haber veren yaralı motosiklet sürücüsü yerde yatan eşini öldü zannederek dakikalarca gözyaşı döktü. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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