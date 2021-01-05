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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kazada 1 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı; o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kazada 1 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı; o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Olay yeri

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası 

-Kaza anı
-Kaza sonrası detaylar

( BİTLİS - ÖZEL) BİTLİS

- Bitlis’in Tatvan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 28 Kasım 2020 günü Tatvan-Ahlat kara yolunun 300 Evler mevkiindeki kavşakta saat 16.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 27 GD 750 plakalı kamyonet ile 06 DZ 1853 otomobil çarpışmıştı. Olayda M.M.Y. hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralanmıştı. Kazada yaralananların tedavileri sürerken, meydana gelen kaza ile ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Kaza yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza anı net bir şekilde görülüyor. Kameralara yansıyan görüntülerde, Tatvan’dan Ahlat istikametine doğru seyir halinde olan 06 DZ 1853 otomobilin aniden karşı şeride geçerek önce Ahlat’tan Tatvan istikametine doğru gelen 27 GD 750 plakalı kamyonete çarptığı, ardından ise yolun kenarında bekleyen iki kadına çarptığı görülüyor. Meydana gelen kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, yaşanan üzücü kazada M.M.Y. hayatını kaybetmiş ve 5 kişi ise yaralanmıştı. (HO-MSA-Y)
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