KAZABLANKA - Fas'ta dünyaya gelen ve gözetim altında tutulan dokuzların durumu iyiye gidiyor
HÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Gözetim altında tutulan dokuzlardan detaylar - Hemşirelerin dokuzları muayene etmesi - Hemşire Sümeyye ile röportajKAZABLANKA (AA) - HALİD MECDUB - Malili anne Halime Sisi'nin Fas'ın Kazablanka kentinde dünyaya getirdiği dokuz bebeğin sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiği belirtildi.Eşine çok az rastlanır biçimde dokuz doğum yapan genç anne ve bebeklerinden iyi haber var.Yaklaşık bir ay önce sezaryen yöntemiyle dünyaya gelen ve bir süre sonra yoğun bakımdan çıkarılan bebekler ve anne Halime Sisi, yeni hayatlarına alışmaya çalışıyor. Kazablanka 'da bir sağlık kuruluşunda gözetim altında tutulan 5'i kız 4'ü erkek dokuz bebeğin sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiği ifade ediliyor.
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