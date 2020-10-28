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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza yapan otomobil ağaca çarparak durabildi: 4 yaralı

Kaza yapan otomobil ağaca çarparak durabildi: 4 yaralı

-Kaza yapan otomobillerden detaylar

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

--112 ekiplerinden detaylar
--Polis ekiplerinden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, otomobillerden bir tanesi refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet bulvarında meydana gelen kazada M.B. idaresindeki 06 ENK 86 plakalı Renault marka otomobil ile O.O. idaresindeki 38 ABY 848 plakalı FİAT marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 ABY 848 plakalı otomobil yolda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri ile birlikte 06 ENK 86 plakalı otomobilde bulunan M.T. ve C.G. isimli yolcular da yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayın meydana geldiği yolda trafiğin kontrollü akmasını sağladı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (EK
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