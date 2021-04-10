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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kaza yapan kağıt toplayıcısından ilginç not; “Kazayı yapan kişiyim, geldim yoktunuz beni arayın”

Kaza yapan kağıt toplayıcısından ilginç not; “Kazayı yapan kişiyim, geldim yoktunuz beni arayın”

- bırakılan not

A Haber Kamera Irak Kağıt Toplayıcısı Trol 

-- ARŞİV GÖRÜNTÜ

( DENİZLİ )- Seyyar arabası ile otomobile çarpan kağıt toplayıcısı kadın; “Kazayı yapan kişiyim, geldim yoktunuz beni arayın” notu bıraktı DENİZLİ

- Denizli’de kontrolsüz bir şekilde ilerleyen kağıt toplayıcısı kadının elinden kaçırdığı seyyar arabası park halindeki otomobile çarparak kazaya neden olmuştu. Ulusal medyada yer alan haberlerin ardından kağıt toplayıcısı kadın, araç sahibinin kapısına; “Kazayı yapan kişiyim, geldim yoktunuz beni arayın” şeklinde not bıraktı.Geçtiğimiz günlerde Pamukkale ilçesi Toprak Mahallesinde kağıt toplamak için seyyar arabasıyla sokakta gezen kadın, kaldırımda bulunan kağıtları topladığı esnada seyyar arabası bir anda hareket etti. Seyyar araba üzerindeki malzemelerle birlikte kontrolsüz bir şekilde ilerlerken, kadın arkasından koşarak durdurmak istese de park halindeki bir otomobile çarptı. Kadın ardından yere düşen eşyaları tekrar arabanı üzerine koyarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Otomobil sahibi Ayşenur Elmas evinin önünde park halinde olan arabasıyla işe gitmek için hazırlanırken aynasının kırıldığını ve arabanın çamurluğunda kırık ile çiziklerin olduğunu fark etti. Bunun üzerine oturduğu apartmanın güvenlik kameralarını izleyen Elmas, görüntülerde bir kadının kağıt toplamak için kullandığı seyyar arabasını kontrol edemeyerek arabasına çarptığını gördü.“Kazayı yapan kişiyim, geldim yoktunuz beni arayın”Ulusal ve yerel basında haberlere konu olan kağıt toplayıcısı kadın, otomobil sahibinin kapısına kadar gelerek bir not bıraktı. Otomobil sahibi Ayşenur Elmas; “Hepimizin başına gelebilirdi ve kimse böyle olsun istemezdi. İhmal var dikkat etmesi gerekirdi ama aracımın yanında telefon numaram yazıyordu. Bir nebze nezaketen aramasını isterdim” şeklinde konuşmuştu. Haberleri gören kağıt toplayıcısı kadın Elmas’ın kapısına; “Kazayı yapan kişiyim, geldim yoktunuz beni arayın” şeklinde not bıraktı.
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