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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kaza yapan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza yapan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

olay yerinden görüntü

Ticari Araç Direksiyon Trol 

-aracın görüntüsü
-araç sürücüsü röportaj
-detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı SİVAS

- Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 09.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yusuf Erdoğan idaresindeki 25 EN 731 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yan yattı. Sürücünün bulunduğu bölüme devrilen araçta maddi hasar oluştu, araç sürücüsü Yusuf Erdoğan ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Yan yatan aracın çekiciyle tamirciye çekilmesinin ardından yolun iki şeridi de trafiğe açıldı. "Rabbime şükür, burnumuz kanamadan kazadan kurtulduk" Araç sürücüsü Yusuf Erdoğan, "Rabbime şükür, burnumuz kanamadan kazadan kurtulduk. Yanımdan araç geçiyordu bende bu tarafa döndüm. Farkına varamadım, arabayı yatırdım" dedi.

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