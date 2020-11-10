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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Kaza yapan araca bakmak için yavaşlayan araç ikinci kazaya sebep oldu

Kaza yapan araca bakmak için yavaşlayan araç ikinci kazaya sebep oldu

kaza yeri

Hastane Sağlık Ekibi Palmiye Ağacı Direksiyon 

-araçlar
-sürücü ve yolcular arasında yaşanan tartışma

( ANTALYA )- Yoldan çıkan otomobil palmiye ağacı çarptı, kazayı gören başka bir sürücü yavaşlayınca ikinci kaza yaşandı ANTALYA

- Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan otomobil, refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Çarpma sırasında otomobilin parçaları etrafa savrulurken vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Sarılar istikametinden hastane istikametine seyir halindeki otomobilin sürücüsü kazayı görerek yavaşlayınca arkadan gelen otomobil çarptı. Kaza Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi üzerinde yaşandı. Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki Mehmet Kaan Çamtepe’nin kullandığı 14 GF 603 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Aşırı hızlı olduğu belirtilen otomobil, palmiyenin yanı sıra kaldırım bordürüne de çarparken parçaları etrafa yayıldı. Kazada yaralanan ve çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan araç sürücüsü Mehmet Kaan Çamtepe, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı görüp yavaşlayınca ikinci kaza yaşandı Kazanın ardından trafik ekipleri beklenirken ikinci kaza meydana geldi. Yine Sarılar istikametinden hastane istikametine seyir halindeki Mehmet Emin Kazan’ın kullandığı 07 LKP 55 plakalı otomobil, virajı geçip kazayı gördüğü anda aniden duraklayınca arkadan hızla gelen Savaş Acar’ın kullandığı 07 FZK 58 plakalı otomobil araca arkadan çarptı. Her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından araç sürücüleri ve araçta yolcu olarak bulunanlar arasında haklılık tartışması yaşandı. Her iki araç sürücüsü ve yolcular kendilerinin haklı olduğunu iddia ederken, tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. (AK-
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