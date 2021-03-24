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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza sonrası polisi ‘Rektörün şoförüyüm’ diyerek baskı altına almaya çalıştı Kaza sonrası polisi ‘Rektörün şoförüyüm’ diyerek baskı altına almaya çalıştı

Kaza sonrası polisi ‘Rektörün şoförüyüm’ diyerek baskı altına almaya çalıştı Kaza sonrası polisi ‘Rektörün şoförüyüm’ diyerek baskı altına almaya çalıştı

Olay yerinden görüntü

Minibüs Şoförü Karahisar Ticari Araç Polis Ekipleri Rektör 

-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Polis ile kazaya karışan şahısların yakınları arasında tartışma
-Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinden görüntü

( AFYON KARAHİSAR) Kaza sonrası polisi ‘Rektörün şoförüyüm’ diyerek baskı altına almaya çalıştı- Kaza yapan sürücünün yerine gösterilen kişiyi polis kabul etmeyince yakınları bakın ne yaptı? AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası kaçan minibüs şoförünün olay yerine gelen yakınlarından birisi ise firari sürücünün yerine şoför diye gösterilen kişinin beyanı kabul edilmeyince polisi ‘ben rektörün şoförüyüm’ diyerek baskı altına almaya çalıştı. Kaza, Mareşal Fevzi Çakmak mahallesi Şair Ali Türk Keskin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 03 EN 920 plakalı minibüs ile 03 AG 381 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araçta bulunan Uğurcan Ö. ve Mevlüt Y. sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine AFAD, itfaiye, 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkarak ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi sonrası hafif ticari aracı kimin kullandığı netlik kazanacak. ‘Rektörün şoförüyüm’ dedi polisin yanıtı bakın ne oldu? Kazada minibüsün şoförünün olay yerinden firar ettiği iddia edilirken, aracın şoförü olduğunu öne sürerek olay yerine gelen bir şahsın beyanını polis kabul etmedi. Bunun üzerine polis ile kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücünün yakınları arasında tartışma yaşandı. Sürücünün yakınlarından birisi trafik polislerini ‘ben Rektörün şoförüyüm’ diyerek baskı altına almaya çalıştı. Görevli polisler ise şahsın bu baskı girişimine karşı ‘olabilir ben işimiz yapıyorum’ yanıtını vererek şahısla tartışmayı sonlandırdı. Polis kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme sürüyor.
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