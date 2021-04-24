Kaza sonrası otomobille duvarın arasına sıkıştı

-AMBULANSA ALINAN YARALI



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası, araçla duvar arasına sıkışan motosikletli yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Yalıkavak Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeyken dönüş yapan motosiklet ile caddede seyreden hafif ticari araç çapıştı. Çarpışma sonra motosiklet, cadde kenarındaki istinat duvarı ile hafif ticari araç arasına sıkıştı. Vücuduna aldığı darbelerle yaralanan motosiklet sürücüsü için sağlık ekiplerinden yardım istendi. 112 Acil Sağlık ekipleri ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada motosikletin ise hurdaya döndüğü görüldü.





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