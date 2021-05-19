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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza sonrası kavga çıktı... Kuşadası'nda ambulansın karıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

Kaza sonrası kavga çıktı... Kuşadası'nda ambulansın karıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

Kaza anı araç kamera görüntüsü

Araç Kamerası Kamera 

-Olay yerinden görüntü
-Kavga anı görüntüleri

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ambulansın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Güzelçamlı Mahallesi Davutlar yolu üzerinde 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta yüklü ambulans seyir halinde ilerlediği sırada sollama yapmak istedi. Bu sırada karşı şeritten gelen ASKİ kamyonuna ve bir kamyonete çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Ambulans ve Jandarma ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası araç sahipleri kavga etti. Kaza bir araç kamerasında saniye saniye kaydedildi. (EK-OD-Y)
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