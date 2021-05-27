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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kaza sonrası cadde karıştı, ortalık savaş alanına döndü: Tampon parçası ile saldırdı

Kaza sonrası cadde karıştı, ortalık savaş alanına döndü: Tampon parçası ile saldırdı

-kazadan detay

Polis Hastane Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 

--yaralılardan detay
--araçlaradan detay
--kavganın cep telefonu ile çekilmesi
--genel ve detay

( ELAZIĞ -TEKRAR) ELAZIĞ

- Elazığ’da iki otomobilin çarpıştı, araçlardan inen şahıslar tekme tokat birbirine girdi, bir şahıs kopan tampon parçası ile saldırdı. Kaza ve kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, o anlar ise saniye saniye görüntülendi.Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi, Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki FIAT marka 23 ABR 022 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki Volkswagen marka 33 AHF 017 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlardan çıkan şahıslar birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir şahıs ise aracın kopan ön tampon parçası ile diğer şahsa defalarca vurdu. Dakikalarca süren kavga da kameraya saniye saniye yansıdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, kaza ve kavgada yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Tarafların bir birimden şikayetçi olduğu öğrenilen olayda Polis ekipleri, inceleme yaptı.(CK-HİV-
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