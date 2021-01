Kaza kameraya yansımıştı... Motosikletlinin ölümüne yol açtığı 17 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ailesi 'adalet' istiyor

-Nurican Beyazpınar'ın babası Metin Beyazpınar konuşması

- Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ailesi 'adalet' istiyor. 25 Haziran 2020 akşamı Kumcağız Mahallesi Suat Kılıç Bulvarı'nda meydana gelen kazada, ilçe merkezine seyir halinde olan Mehmet Akif E. idaresindeki 55 JP 548 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 17 yaşındaki Nuri Can Beyazpınar'ın kullandığı bisikletle çarpışmıştı. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetmiş, motosiklet sürücüsü Mehmet Akif E. ve motosiklette yolcu olarak bulunan İbrahim yaralanmıştı. Motosiklet sürücüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından 2020 Ağustos ayında tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Tutuklu sanık 12 Kasım 2020 tarihinde, telekonferansla katıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 21 Ocak 2021 tarihinde yapılacak olan 2. mahkeme öncesi 19 Mayıs ilçesine gelen ailesi ve bisiklet kulübü arkadaşları Nuri Can için adalet istedi. Polis ekipleri kaza yerinde yaptıkları incelemede 'motosiklet sürücüsünün şerit ihlali yaparak kendi şeridinde seyir eden bisiklete çarparak kazaya mahal verdiğini', ayrıca kazada hayatını kaybeden gencin üzerinde kırmızı ve siyah renkli fosforlu elbise olduğunu ve kask kullandığını, motosiklet sürücü ve yolcuda ise kask bulunmadığını belirlemişti. Kaza sonrası Bafra cumhuriyet savcısının başlattığı soruşturma kapsamında motosiklet sürücüsünün Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan idrar tahlilinde 'uyuşturucu maddeye rastlandığı' öğrenilmişti. "Motosiklet sürücüsünün yüzde yüz suçlu çıktı" "Oğlumun katilinin ceza almasını istiyorum" diyen Nurican Beyazpınar'ın babası Metin Beyazpınar, "Adli Tıp Kurumuna itiraz ettiler. Tekrardan sonuçlar geldi. Motosiklet sürücünün yüzde yüz suçlu çıktı. Oğlumun katili şu anda dışarıda serbest geziyor. İlk mahkemede serbest kaldı. Hakimlere, savcılara sesleniyorum. Oğlumun katilinin gereken cezaya çarptırılmasını istiyorum. Benim de içim rahat etsin, başkalarının da içi rahat etsin. Bu benim başıma gelen herkesin başına gelebilir. Sesimi duyun. Benim başıma gelen başkasının başın gelmesin. Uyuşturucu müptelalarının cezalarını almalarını istiyorum" dedi.

Acılı anne Yasemin Beyazpınar ise, "Benim oğlum böyle bir ölümü hak etmemişti. Uyuşturucu ve hız tutkusu yüzünden benim oğlum bugün hayatta değil. O yüzden, suçlu en ağır şekilde cezalandırılsın. Böyle bir trafik kazasında hem uyuşturucu hem de hiçbir trafik kuralına uymadan bir kaza gerçekleştiriyor. Hapis cezası istiyoruz. Benim hayallerim, umutlarım şimdi toprağın altında. Geceleri uyuyamıyoruz. İçimiz kan ağlıyor. İnşallah beni avunduracak bir karar çıkar da biz de rahata kavuşuruz" diye konuştu.

Bafra Bisiklet Topluluğu Başkanı Volkan Karaman, “Nuri Can, topluluğumuzun üyesiydi. Topluluğumuzun üyesi olması dışında sürekli antrenman yaptığımız, sürekli birlikte vakit geçirdiğimiz, gülüp eğlendiğimiz, birlikte birçok başarıya imza attığımız kardeşimizdi. Bizler bisikletçiler olarak sadece Bafra değil Türkiye’nin her tarafından birçok bisiklet gurupları bize mesaj atarak, arayarak başsağlığı dileklerinde bulunmuşlardı. Biz aslında bütün bisikletçilerin mahkemede beklentisini görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Nuri Can Beyazpınar’ın Amcası Yılmaz Beyazrpınar ise, "Benim yeğenim 17 yaşında bir bisiklet sporcusuydu. Eğer adalet mülkün temeli ise yeğenim için biz adalet istiyoruz” açıklamasında bulundu. Türkiye Bisikletçiler Derneği Bafra Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin de, "Nuri Can'ın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Adaletin yerini bulacağına ve suçlulara gereken cezanın verileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Davanın ikinci duruşması 21 Ocak Perşembe günü yapılacak. (ŞU-SLH-



