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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kaza anı kamerada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaza anı kamerada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

-kaza yeri

Hastane Jandarma Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç 

--araçlardan detay
--yaralının ambulansa alınması
--güvenlik kamarası

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu 50. kilometresi Kömürhan mevkiinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, G.Y. yönetimindeki 34 VT 7826 plakalı otomobil ile K.K. idaresindeki 44 ACB 341 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. (CK-HİV-
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