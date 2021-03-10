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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayserililerin yüzde 52'si İstanbul ve Ankara'da yaşıyor

Kayserililerin yüzde 52'si İstanbul ve Ankara'da yaşıyor

drone görüntüsü

Lyon 

-TÜİK müdürü ile röportaj

( KAYSERİ -DRONE)- TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu:- “Kayseri nüfusunun yüzde 70’i Kayserililerden, yüzde 30’u ise başka illerden oluşuyor” KAYSERİ

- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kayıtlarına göre, Kayseri’nin nüfus dağılımını değerlendiren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, “Kayseri nüfusunun yüzde 70’i Kayserililerden, yüzde 30’u ise başka illerden oluşuyor” dedi.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, 2021 yılının başı itibariyle, Kayseri nüfusuna kayıtlı olan toplam kişi sayısının 1 milyon 494 bin 933 olduğunu ve bunun 984 bin 249’unun Kayseri’de, 510 bin 684’ünün ise başka illerde yaşadığını söyleyen TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, “Diğer illerde yaşayan Kayserililerin yüzde 52'si İstanbul ve Ankara’da ikamet ediyor. İstanbul’da 162 bin 836, Ankara’da 104 bin 303 Kayserili yaşıyor. Bu iki şehri, 34 bin 724 İle Antalya, 24 bin 569 ile İzmir ve 19 bin 829 kişi ile Adana takip ediyor. Kayserililerin en az sayıda yaşadığı illerimiz ise; 135 kişi ile Ardahan, 181 kişi ile Kilis ve 220 kişi ile Bayburt şeklinde sıralanıyor. 2021 yılının başı itibariyle ADNKS verilerine göre Kayseri’de ikamet eden toplam 1 milyon 402 bin 941 kişi mevcut. Bunun 984 bin 249’u Kayseri nüfusuna kayıtlı yani Kayserili iken, 418 bin 692 kişisi ise başka illerin nüfusuna kayıtlı olup Kayseri’de yaşıyor. Kayseri nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 70’i Kayserililerden, yüzde 30’u ise başka illerden oluşuyor” dedi.
Kayseri’de en az sayıda yaşayanların 44 kişi ile Yalovalıların olduğunu ifade eden Uslu, sözlerine şu şekilde devam etti:“Kayseri’de; 92 bin 233 Sivaslı, 70 bin 256 Yozgatlı ve 40 bin 635 Nevşehirli yaşıyor. Bu 3 il, Kayserili olmayıp şehrimizde yaşayanların yarısına yakınını oluşturuyor. Bunların yanı sıra Kayseri’de 31 bin 081 Kahramanmaraşlı, 25 bin 226 Ağrılı ve 23 bin 048 Adanalı ikamet ediyor. Öte yandan Kayseri’de, sadece 44 kişi ile en az sayıda yaşayanlar ise Yalovalılar. Bu ili ise 181 kişi ile Kilis ve 220 kişi ile de Bayburt takip ediyor.”
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