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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KAYSERİ - Van'dan kargoyla Kayseri'ye gönderilen yiyecek kutusunda 1 kilo 817 gram sentetik uyuşturucu çıktı

KAYSERİ - Van'dan kargoyla Kayseri'ye gönderilen yiyecek kutusunda 1 kilo 817 gram sentetik uyuşturucu çıktı

- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü - Zanlıların emniyetten çıkışıVan'dan kargoyla Kayseri 'ye gönderilen yiyecek kutusunda 1 kilo 817 gram sentetik uyuşturucu çıktıKAYSERİ (AA) - Van'dan kargoyla Kayseri 'ye gönderilen yiyecek kutusunda 1 kilo 817 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan kargoyla Kayseri 'ye uyuşturucu gönderildiği bilgisine ulaştı.Ekipler, kargoyu almaya gelen kadın şüpheli T.K. (50) ile Ö.G, M.B, H.K, M.B. ve M.K'yi gözaltına aldı.Operasyonda 1 kilo 817 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Argo Sentetik Uyuşturucu 

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