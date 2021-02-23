KAYSERİ - Vali Şehmus Günaydın'dan asılsız çağrı uyarısı

- Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın konuşması - Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ten detaylar Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'dan asılsız çağrı uyarısı: - "Maalesef 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen çağrıların yüzde 75'i gereksiz" - " Kayseri li hemşerilerime sesleniyorum. Lütfen, 112 Acil Çağrı Merkezimizi asılsız çağrılarla meşgul etmeyelim"KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne gelen çağrıların yüzde 75'inin asılsız olduğunu bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü salonunda, Vali Günaydın başkanlığında yapıldı.Vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için merkezde çalışan personelin eğitimine önem verdiklerini vurgulayan Günaydın, bütün personelin en iyi şekilde görevlerini yerine getirdiklerini ifade etti. Günaydın, vatandaşların da yapması gerekenler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Maalesef 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen çağrıların yüzde 75’i gereksiz. Bu da enerjimizin, mesaimizin, gücümüzün yüzde 75’inin verimli kullanılmadığını gösteriyor. Bu rakam çok yüksek, bunu süratle aşağıya çekmemiz lazım. Kayseri li hemşerilerime sesleniyorum. Lütfen, 112 Acil Çağrı Merkezimizi, asılsız çağrılarla meşgul etmeyelim. Şayet biz asılsız çağrılarla görevlileri meşgul edersek, gerçek ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ulaşmada kısa süreli de olsa gecikmeler yaşanabilir ve istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Buna sebebiyet vermeme adına bütün vatandaşlarımıza çok önemli görevler düşüyor."112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün yaptığı sunumun ardından sona eren toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de katıldı.
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