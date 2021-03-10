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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAYSERİ - Tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

KAYSERİ - Tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

- Olay yaşandığı evin önü - Yerdeki kan izleri - Çevrede toplanan vatandaşlar - Polis ekiplerinin çalışması Kayseri 'de tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde müstakil evde oturan O.D. ile öğretmen komşusu M.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, O.D'yi tabancayla ateş ederek vurdu.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Başından ağır yaralanan O.D, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Zanlı, polis merkezine giderek teslim oldu.

Polis Polis Merkezi Öğretmen Müstakil Ev 

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