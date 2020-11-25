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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KAYSERİ - Silahla yaraladığı arkadaşını hastane önüne bırakıp kaçtığı iddiası

KAYSERİ - Silahla yaraladığı arkadaşını hastane önüne bırakıp kaçtığı iddiası

- Olay yerinde inceleme yapan polisler - Silahla yaralanan kişinin getirildiği otomobilSilahla yaraladığı arkadaşını hastane önüne bırakıp kaçtığı iddiasıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de arkadaşı tarafından silahla yaralanarak hastane önüne bırakıldığı iddia edilen kişi, tedavi altına alındı.İddiaya göre, merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tartıştığı arkadaşı M.M'yi omzundan tabancayla vurarak yaraladıktan sonra otomobille özel bir hastane önüne bırakarak kaçtı.İlk müdahalesi yapılan M.M, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine sevk edildi.Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis Hastane Irak 

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