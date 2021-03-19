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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
KAYSERİ - Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KAYSERİ - Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Kayseri 'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, E.M'nin kullandığı 38 VU 529 plakalı otomobil ile Z.K'nin kontrolündeki 38 P 0220 plakalı servis minibüsü, Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı Doğu Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kazada yaralan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre aksayan yol araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis Hastane Trol 

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