KAYSERİ - Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Kayseri 'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, E.M'nin kullandığı 38 VU 529 plakalı otomobil ile Z.K'nin kontrolündeki 38 P 0220 plakalı servis minibüsü, Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı Doğu Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kazada yaralan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre aksayan yol araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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