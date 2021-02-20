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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KAYSERİ - Sağlık çalışanları karlı yolları aşarak 84 yaşındaki kadının Kovid-19 aşısını yaptı

KAYSERİ - Sağlık çalışanları karlı yolları aşarak 84 yaşındaki kadının Kovid-19 aşısını yaptı

- Karla kaplı yol - Kara yolları ekiplerinin yol açma çalışması - Sağlık ekibinin araçla karla kaplı köy yolunda ilerlemesi - Ekibin malzemelerle karlar üzerinde yürüyerek hastaya ulaşma mücadelesi - 84 yaşındaki kadına aşı yapılması - Ekibin dönüşü Kayseri 'de sağlık çalışanları karlı yolları aşarak 84 yaşındaki kadının Kovid - 19 aşısını yaptıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Sarız ilçesinde kar nedeniyle otomobille ilerleyemeyen sağlık çalışanları, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaştıkları 84 yaşındaki kadına yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) aşısı uyguladı.Sarız'da oturan Güzel Çelik'in aşı başvurusunu alan doktor Muhammed Mustafa Akpınar ve hemşire Taha Tokmak, ilçeden Dallıkavak Mahallesi'ne otomobille hareket etti.Bir süre ilerleyen sağlıkçıların aracı, Dokuz Dolambaç mevkisinde yoğun kar nedeniyle yolda kaldı.Haber verilmesi üzerine yolun Karayolları ekipleri tarafından açılmasının ardından Akpınar ve Tokmak, zorlu aşı yolculuklarına devam etti.Mahalleye yakın mevkide yine kar nedeniyle otomobille yol alamayan sağlık ekibi, Güzel Çelik'in kırsaldaki evine ulaşabilmek için yürümeye başladı.
Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Güzel Çelik'e ulaşan ekip, kadına Kovid - 19 aşısını uyguladı.

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