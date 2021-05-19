KAYSERİ - Saat 19.19'da hep birlikte İstiklal Marşı okundu
- 9 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü etkinlikleri - Kutlamalara katılan vatandaşlar - İstiklal Marşı'nın okunmasıKAYSERİ - Kayseri 'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Talas ilçesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okunurken, vatandaşlarda Türk bayraklarıyla marşa eşlik etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım