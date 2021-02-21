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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
KAYSERİ - Polisten kaçan bir kişi yakalanınca taşıdığı uyuşturucu maddeleri yuttu

KAYSERİ - Polisten kaçan bir kişi yakalanınca taşıdığı uyuşturucu maddeleri yuttu

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin çalışması - Sağlık çalışanlarının şüpheliyi hastaneye götürmesi Kayseri 'de polisten kaçan şüpheli yakalanınca taşıdığı uyuşturucu maddeleri yuttuKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polislerden kaçan şüpheli, yakalanınca taşıdığı uyuşturucu maddeleri yuttu.Cırgalan Mahallesi Cırgalan Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekiplerini gören M.Y. hafif ticari aracıyla kaçmaya başladı.
Ekipler cadde üzerinde aracı durdururken M.Y. bölgeden koşarak uzaklaşmaya çalıştı.Yakalanan M.Y. cebinden çıkarttığı uyuşturucu maddeleri yuttu.Olay yerine haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.Şüpheli tedavi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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