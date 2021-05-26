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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAYSERİ - Parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

KAYSERİ - Parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

- Olay yerinden görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralanan hastaya müdahalesiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, yaralı halde olay yerinden kaçtı.Alınan bilgiye göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi Çarşı Sokak'taki Çanakkale Parkı'nda Y.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen arkadaşı arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki arkadaş birbirini bıçakla yaraladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Kimliği öğrenilemeyen ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Polis, yaralı halde olay yerinden kaçan Y.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İlk Müdahale Polis Akkale Sağlık Ekipleri 

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