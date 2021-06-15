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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
KAYSERİ - Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

KAYSERİ - Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Polisin olay yeri incelemesi - Kazaya karışan otomobil ve kamyonetten görünüm Kayseri 'de otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, B.B. yönetimindeki 34 DDN 902 plakalı otomobil, 30 Ağustos Bulvarı'nda T.Y idaresindeki 38 AAU 114 plakalı kamyonetle çarpıştı.Kazada yaralanan araçlardaki 3 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan alkollü olduğu tespit edilen B.B'nin ehliyetine el konuldu.

Olay Yeri İnceleme 

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