KAYSERİ - Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Polisin olay yeri incelemesi - Kazaya karışan otomobil ve kamyonetten görünüm Kayseri 'de otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, B.B. yönetimindeki 34 DDN 902 plakalı otomobil, 30 Ağustos Bulvarı'nda T.Y idaresindeki 38 AAU 114 plakalı kamyonetle çarpıştı.Kazada yaralanan araçlardaki 3 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan alkollü olduğu tespit edilen B.B'nin ehliyetine el konuldu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım