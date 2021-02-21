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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
KAYSERİ - Otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazıldı

KAYSERİ - Otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazıldı

Kaza yapan araçtan görüntülerPolis ekiplerinin çalışması Kayseri 'de otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazıldıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi.A.S'nin kullandığı 38 NU 629 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde yol kenarındaki direğe çarparak takla attı.Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün 0,88 promil alkollü olduğunun tespit edildiği öğrenildi.Sürücüye trafik kurallarını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildi.

Alkollü Sürücü Trafik Kuralları 

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