KAYSERİ - Otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazıldı
Kaza yapan araçtan görüntülerPolis ekiplerinin çalışması Kayseri 'de otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazıldıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi.A.S'nin kullandığı 38 NU 629 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde yol kenarındaki direğe çarparak takla attı.Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün 0,88 promil alkollü olduğunun tespit edildiği öğrenildi.Sürücüye trafik kurallarını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildi.
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