KAYSERİ - Necibe nine, Erciyes'i görme hayalini gerçekleştiren Büyükkılıç'ı evinde ağırladı

- Necibe Avşar'ın Erciyes ziyareti - Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Necibe Avşar'ın evini ziyaret etmesi - Avşar'ın mani okuması Kayseri li 75 yaşındaki Necibe nine, Erciyes'i görme hayalini gerçekleştiren Büyükkılıç'ı evinde ağırladıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de yaşayan 75 yaşındaki Necibe Avşar, Erciyes Dağı'nı görme hayalini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı evinde ağırladı, kendisine dolaz tatlısı ikram etti.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, geçen ay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince evinden alınıp, teleferik ile Erciyes turu yaptırılan Avşar'ın İncesu ilçesindeki evine konuk oldu.İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in de eşlik ettiği ziyarette, Avşar, davetine icabet eden Büyükkılıç'ı evinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Erciyes gezisi için teşekkür eden Avşar, "Hoş geldin, sefa geldin, sana hiçbir kusur bulamıyorum kurban olduğum başkanım." ifadeleriyle Büyükkılıç'ı tebessüm ettirdi.Avşar, Büyükkılıç'a kentin lezzetlerinden dolaz tatlısı ikram etti.Düğünlerde tef çalmasıyla bilinen Avşar, ziyarette, "Dolandın da geldin Başkanım Kayseri 'nin dağından, üzüm mü kesiyon dere bağından, dolaz yaptım sana tereyağından, afiyet olsun Başkanım" diyerek Büyükkılıç için yazdığı maniyi okudu.
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