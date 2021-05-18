KAYSERİ - İki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
- Kaza yeri - Kaza yapan araçlar - Yaralının sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülmesi Kayseri 'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.O.A'nın idaresindeki 38 LR 636 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda, aynı istikamette seyreden Ö.K'nin kullandığı 38 JZ 044 plakalı otomobile arkadan çarptı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralan 2 sürücü sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, yolun açılmasıyla yeniden normale döndü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım