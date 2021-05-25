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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
KAYSERİ - FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı

KAYSERİ - FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı

KAYSERİ - FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı - Zanlıların emniyete getirilişi Kayseri merkezli FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, muvazzaf ve meslekten ihraç edilmiş 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.Ekipler, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mahrem Akalan Yakalama Kararı 

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