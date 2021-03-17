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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAYSERİ - Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı

KAYSERİ - Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı

- Kaza yeri - Devrilen midibüsün görüntüsü Kayseri 'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de, Erciyes Kayak Merkezi'nden Nevşehir'e dönen Endonezyalı turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 24'ü Endonezyalı 25 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 50 ABD 101 plakalı midibüs, Erciyes'ten kent merkezine inerken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kazada, sürücü ile midibüsteki Endonezyalı 24 turist yaralandı.Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis Hastane Trol 

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