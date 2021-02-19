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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede

-Şahısların sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi

Polis Akalan Terör Örgütü Polis Ekipleri Trol 

--Hastaneden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de polis ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda kapsamında ayrıca, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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