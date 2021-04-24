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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

Cumhuriyet Meydanı'ndan drone görüntüleri

Trol 

-Polis ekiplerinin denetiminden görüntüler

( KAYSERİ -DRONE)- Yoğunluğun azaldığı tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı KAYSERİ

- Kayseri'de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde cadde ve sokaklar sakin kalırken, havadan görüntülenen tarihi Cumhuriyet Meydanı ile Türk bayraklarının buluşması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Cumhuriyet Meydanı'nda sakinlik hakim oldu. Normal günlerde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan sakinlik havadan görüntülenirken, meydanda bulunan Türk bayrakları ile Bürüngüz Camii'nin görüntüleri kartpostallık görüntü oluşturdu. Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, kentin farklı noktalarında uygulama yaparak trafiğe çıkan sürücülerin muafiyet belgelerini kontrol etti. (AG-
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