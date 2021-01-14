Kayseri'de hırsızlık yapmak için müstakil eve giren iki kişi suçüstü yakalandı

-Evden görüntüler

-Ekiplerin evde inceleme yapması

-diğer detaylar



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir eve hırsızlık yapmak için girdiği iddia edilen iki kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi 6223. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre E.Ö. ve F.G. hırsızlık yapmak için müstakil bir eve girdi. Mahalle sakinlerinin ihbar vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları aramada şüpheli iki şahsı, kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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